"Мені терміново потрібно поміняти памперс": Мережа "вибухнула" мемами після зустрічі Путіна з Шойгу (фото)

Відео зустрічі кремлівського "фюрера" Володимира Путіна та його "правої руки", міністра оборони РФ Сергія Шойгу викликало низку обговорень у Мережі.

Відео 12-хвилинної розмови Шойгу та Путіна за незвичним для президента Росії коротким столом з'явилося на сайті Кремля 21 квітня. Одні користувачі звернули увагу на квадратики над головою Шойгу, що може свідчити про монтаж самого відео, інші - на дивну манеру поведінки Путіна та його хворобливий зовнішній вигляд. На опублікованих кадрах видно, як російський диктатор втиснувся у крісло, а руками міцно вхопився за стіл та не відпускав його протягом усієї зустрічі. Дивує також його вираз обличчя та нервова манера поведінки. Під час перемовин він постійно постукує ногами, його ніби трасе, а сам вираз обличчя - розгублений та напружений.

З цього приводу користувачі соціальних мереж створили низку фотожаб та жартів, а ТСН.ua зібрав їх для читачів.

Юзери порівняли Путіна із собакою через неприродну позу, вже так "фюрера" скрутило, мало не вчетверо.

ФОТО: соцмережі

ФОТО: соцмережі

Також користувачі Мережі висміяли стіл, який був не такий довгий, як на попередніх зустрічах.

-Ти впевнений, шо після цього вони перестануть робити меми про довгий стіл? pic.twitter.com/FIcCADjPIP — Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) April 21, 2022

Юзери соціальних мереж пожартували і з неприродної пози - Путін був дуже напружений, бо втиснувся у крісло і міцно схопився за стіл. Багато користувачів пожартували, що російський диктатор нібито сидить на унітазі.

ФОТО: соцмережі

Окрім цього, деякі юзери пожартували, що Путін під час зустрічі хотів відібрати стіл у Шойгу, вже так міцно він вчепився в нього.

путін намагається відібрати стіл у шойгу. pic.twitter.com/JOb0HIKxap — Ім'я і національність (@Ukrostap) April 21, 2022

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