Менш ніж за 10 км від кордону з Україною: у Білорусі на річці Прип'ять розгорнули понтонний міст

Менш ніж за 10 км від кордону з Україною: у Білорусі на річці Прип'ять розгорнули понтонний міст

Це помітили OSINT дослідники, посилаючись на супутникові знімки.

Менш ніж за десять кілометрів від українського кордону російські війська в Білорусі на річці Прип'ять розгорнули понтонний міст. Про це повідомляють дослідники, що вивчають дані з відкритих джерел, посилаючись на супутникові знімки.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 лютого.

Так, 15 лютого з'явилися супутникові знімки, на яких зображені роботи на ґрунті з обох сторін річки Прип’ять. Їх опублікував у Twitter IntelDoge.

Twitter/IntelDoge

А вже 16 лютого на світлинах, які виклав користувач ameliairheart, видно, що через річку Прип’ять розгорнуто понтонний міст.

Twitter/ameliairheart

Як пише "Мілітарний", це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження. І у переліку ділянок місцевості для спільних російсько-білоруських військових навчань "Союзная решимость-2022" територія заповідника, де розгорнули міст, не значиться.

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Водночас зазначається, що у білоруському Міноборони заявляють, що таким способом вони відпрацьовують удари з повітря.

Нагадаємо, на нашому кордоні збільшується кількість російських військових. Кремль всупереч публічним заявам про відведення військ днями стягнув до кордону з Україною ще декілька тисяч солдат. Про це пише американська преса, посилаючись на джерела в Білому домі.

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