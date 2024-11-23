Менше 20 хвилин до Лондону: Daily Mail назвала приблизний час підльоту "Орєшніка" до столиць ЄС

Експериментальна гіперзвукова ракета "Орєшнік", яку Росія, за словами Володимира Путіна, застосувала по Дніпру, має здатність досягати будь-якого міста Європи менш ніж за 20 хвилин. На думку аналітиків, цей удар має більше символічний характер, ніж реальну військову загрозу, і є блефом, що свідчить про слабкість Кремля.

Про це повідомила газета Daily Mail.

Ракета "Орєшнік" – гіперзвуковий снаряд, розроблений Росією, відрізняється значною швидкістю та дальністю. Хоча не досягає потужності російських міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) типу РС-24 "Ярс", здатних уразити цілі в будь-якій точці США, "Орєшнік" має швидкість, що перевищує в десять разів швидкість звуку (12,2 тис. км/год) і здатний подолати до 5000 км.

Згідно з розрахунками Daily Mail, запустивши ракети з полігону Капустін Яр, Путін "міг би спокійно уразити будь-яку ціль в Європі чи Великій Британії, не вдаючись до допомоги своєї найпотужнішої зброї". Зокрема, Лондон може бути уражений менш ніж за 20 хвилин, а Берлін – менш ніж за 15. Окрім цього, "Орєшнік" має потенціал нести ядерну боєголовку, хоча під час удару по Україні він був оснащений звичайними боєголовками.

Приблизна швидкість підльоту "Орєшніка" до столиць ЄС / Фото: Daily Mail

Ракета "Орєшнік", як повідомляє Пентагон, створена на базі РС-26 "Фронтир" – ракети середньої дальності, яка здатна нести ядерну зброю. Дальність РС-26 складає 5800 км, хоча більшість випробувань проводилися з меншою дальністю. Експерти припускають, що "Орєшнік" є менш потужним і легким варіантом РС-26, з дальністю до 5000 км.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Daily Mail, Росія могла використати ракету із головними частинами індивідуального наведення, які зазвичай застосовуються в ядерних міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР). Такі ракети здатні нести кілька боєголовок, кожна з яких може наводитись на окремі цілі.

Експерти відзначають, що застосування Путіним сучасної гіперзвукової зброї для неядерного удару обійшлося дорого, але стало чітким сигналом до можливого загострення конфлікту.

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"Цей удар не має очевидної військової цінності – вони могли б досягти тієї ж мети, не жертвуючи (міжконтинентальною балістичною ракетою або вдосконаленою ракетою)", - докторка Рут Дейєрмонд з Королівського коледжу Лондона.

За її словами, Росія насправді продемонструвала свою слабкість, адже Кремль добре усвідомлює наслідки використання ядерної зброї.

"Це виглядає так, ніби це сигнал Заходу про те, що Росія могла б зробити, якби вона цього захотіла – запустити ядерну ракету. Але насправді це ознака слабкості. Російський уряд знає, що з ним станеться, якщо він спробує застосувати будь-яку ядерну зброю, тому йому доводиться вдаватися до блефу", - додала експертка.

Аналітик з RAND Europe, доктор Маттіас Екен, також зазначає, що дальність враження таких ракет (700 км до Дніпра) не відповідає характеристикам традиційних міжконтинентальних ракет.

"Тим не менш такий удар може мати символічне значення. Послання, яке Путін і Росія намагаються послати Заходу, полягає в наступному: у нас теж є ракети, які можуть завдати удару в будь-яку точку світу. Зокрема, після того, як США дозволили використовувати ATACMS/Storm Shadow проти РФ, Путін, можливо, вважав за необхідне продемонструвати здатність Росії використовувати і ракети великої дальності", - зазначив експерт.

Нагадаємо, Путін оголосив про серійне виробництво балістичних ракет “Орєшнік”.

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