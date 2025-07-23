Менструальний календар Flo звинуватили у "зливі" даних: почався суд

Застосунок Flo / © Скриншот з відео Flo

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У федеральному суді Сан-Франциско (США) 21 липня розпочався розгляд справи проти популярного застосунку для відстеження менструації Flo. За словами адвоката позивачів, застосунок без згоди передавав надзвичайно чутливу інформацію користувачів третім сторонам, зокрема Meta.

Про це пише Courthouse News Service.

Користувачі мобільного застосунку Flo, розробленого компанією Flo Health Inc., подали колективний позов 2021 року, звинувативши сервіс у незаконному передаванні особистої інформації, зокрема даних про здоров’я, третім сторонам. Серед фігурантів справи — Facebook (нині Meta), Google, компанія AppsFlyer, що займається рекламною аналітикою, та вже ліквідована аналітична компанія Flurry.

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Цього місяця Google повідомила про досягнення попередньої мирової угоди з позивачами. Flurry уклала подібну угоду ще у березні, а претензії до AppsFlyer було добровільно відкликано 2022 року.

Наразі суд присяжних розглядає справу проти Flo та Meta, яких підозрюють у використанні персональних даних користувачів з рекламною та іншою комерційною метою.

У вступному слові адвокатка позивачів Керол С. Віллегас звернулася до присяжних із закликом.

«Вирішіть, наскільки серйозно великі технологічні компанії ставляться до приватності жінок. Це не була випадковість чи помилка. Саме так Meta заробляє гроші. Це їхній бізнес», — висловилась юристка.

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Що відомо про застосунок Flo та звинувачення проти нього?

Застосунок Flo з’явився 2016 року як сервіс для відстеження менструального циклу, овуляції та вагітності. Користувачі вводять дані про свій цикл — такі як дата та тривалість останньої менструації — а також можуть фіксувати настрій, симптоми і статеву активність.

Віллегас стверджує, що компанія ввела користувачів в оману, приховуючи передавання їхніх даних третім сторонам. Вона також звинувачує Meta у порушенні закону Каліфорнії про конфіденційність спілкування.

Позивачі мають намір довести, що Flo слід визнати медичним застосунком, а відтак компанія порушила закон Каліфорнії про конфіденційність медичної інформації.

Позиція Flo Health

Водночас головна юристка, що захищає Flo Health, Бренда Р. Шартон заявила, що застосунок не передавав дані про здоров’я користувачів, і що ті самі погодилися на обробку даних для покращення сервісу. За її словами, Flo ніколи не продавав дані і не дозволяв їх використання з рекламною метою.

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Шартон також заперечила твердження, що Flo є медичним сервісом, підкресливши, що в умовах використання прямо вказано: Flo «не є ліцензованим медичним закладом» і «не призначений для заміни професійної медичної консультації».

Окрім того, адвокатка звернула увагу на терміни давності, зазначені у правилах користування: всі позови, на її думку, були подані з порушенням однорічного терміну.

«Чи є Flo надавачем медичних послуг? Ні. Чи є користувачі Flo його пацієнтами? Ні. Чи подали позивачі позови вчасно? Ні. Чи погодилися вони з політикою конфіденційності Flo? Так», — резюмувала Шартон

Позиція Meta

Зі свого боку головна адвокатка Meta Мішель Д. Джонсон заявила, що основне питання справи — це:

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«Чи справді Facebook навмисно прослуховував або записував конфіденційні повідомлення позивачів без їхньої згоди?»

«Facebook навіть не отримував конфіденційних повідомлень позивачів, не кажучи вже про їх запис чи прослуховування», — сказала юристка.

Джонсон наголосила, що Meta вимагає від партнерів, зокрема й від Flo, попереджати користувачів про обмін даними і забороняє передавати чутливу медичну інформацію.

На момент публікації сторони утрималися від коментарів щодо перебігу судового процесу.

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До слова, нове розслідування з’ясувало, що Facebook, TikTok та інші застосунки можуть шпигувати за користувачами. Популярні програми запитують велику кількість дозволів, зокрема доступ до мікрофона, точного місця перебування та особистих файлів.