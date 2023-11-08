Меню із "Титаніка" продадуть на аукціоні – його знайшли в одязі одного із загиблих (фото)

У Великій Британії на аукціоні продадуть меню із ресторана затонулого корабля "Титанік" – його знайшли в одязі одного із загиблих пасажирів. Торги пройдуть 11 листопада.

Про це повідомили в аукціонному домі Henry Aldridge and Son.

Початкова ціна меню на торгах становить 60 тисяч фунтів стерлінгів (2,6 млн гривень).

Меню із затонулого лайнера виставила на продаж родина історика з Канади Лена Стівенсона, який помер 2017 року. Донька Стівенсона знайшла меню в речах померлого батька – в старому фотоальбомі.

Меню Титаніка за 14 квітня 1912 року / Фото: Henry Aldridge and Son

"Лен був дуже відомим істориком у Новій Шотландії, яка має тісні зв’язки з Титаніком", - йдеться у повідомленні.

Наразі достеменно невідомо, як саме воно опинилось у чоловіка.

Відомо, що Лен Стівенсон працював у поштовому відділенні в Новій Шотландії, куди доставляли тіла загиблих під час катастрофи на ​​"Титаніку".

"Враховуючи зв’язок Нової Шотландії з "Титаніком" і те, що на ньому є ознаки пошкодження водою, можна припустити, що меню походить від однієї з жертв", - заявили в аукціонному домі.

У переліку меню страви, які подавали в ресторані першого класу "Титаніка" за кілька днів до того, як корабель затонув. Згідно з меню, пасажири першого класу вечеряли устрицями, філе яловичини та пюре з пастернаку, а також десертами, зокрема абрикосовим пирогом та пудингом.

Меню Титаніка за 14 квітня 1912 року / Фото: Henry Aldridge and Son

Досі було відомо лише про кілька інших меню з лайнера, датовані 14 квітня, які знайшли в одязі людей, яких рятували з корабля в день трагедії.

За словами фахівців, іншого зразка меню на вечерю 11 квітня в першому класі у світі немає.

Нагадаємо, дослідники показали першу повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка" (фото).

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