Меню Таємної вечері: вчені розсекретили, що пили Ісус та його учні на вирішальній трапезі

Це відкриття порушує гостроцікаві питання про вино, яке подавали під час цієї важливої трапези.

Історики припускають, що вино на Таємній вечері, ймовірно, було схоже на “пассум” — солодке вино із сушеного винограду, популярне в античності. Згадки в Євангеліях від Марка, Матвія і Луки вказують на те, що Таємна вечеря була пасхальною вечерею, тому Ісус і його учні, ймовірно, пили пассум, яке зазвичай використовували в єврейських ритуалах.

Про це пише Aleteia.

Вважається, що пассум походить з Карфагену, на території сучасного Тунісу, а потім потрапив до Риму. Античний історик Полібій зазначав, що в Римі його називали “дамським вином”, оскільки знатним жінкам, яким забороняли пити традиційні вина, дозволяли вживати це вино з родзинок.

Приготування пассуму передбачало сушіння винограду на сонці, змішування його з виноградним соком, зброджування суміші, а потім додавання ще соку для подальшого бродіння, що детально описано латинським письменником Луцієм Юнієм Колумеллою у його праці “De Agricultura”.

У своєму трактаті Колумелла описує процес, який починається зі збору добре дозрілого винограду і сушіння його на очеретяних конструкціях на сонці. Потім висушений виноград поміщають у бродильну посудину з виноградним соком, поки він не перебродить.

Після цього сік змішують із ще більшою кількістю висушеного на сонці виноградного сусла, і суміш знову залишають бродити. Отримане вино зберігають у закритих посудинах, щоб воно не стало занадто різким, а остаточна ферментація триває близько двадцяти-тридцяти днів.

Сьогодні вино пассум досі виробляють у різних регіонах Середземномор'я. В Тунісі за старовинним рецептом Колумелли виготовляють вино під назвою “Пассум де Магон”. Так само на Сицилії продовжують вирощувати традиційні сорти винограду для виробництва пассуму. В Умбрії, в центральній Італії, місцева версія, відома як Сагрантіно, стала основним продуктом, зберігаючи цю давню виноробну традицію.

Розуміння історичного контексту та методів виробництва вина пассум не тільки збагачує наші знання про давні кулінарні практики, але й пов'язує нас з культурною спадщиною, яка продовжує впливати на виноробство в середземноморському регіоні і сьогодні.

Нагадаємо, ватиканська дослідниця Сфорца Галіція заявила, що код да Вінчі дійсно існує, хоча він відрізняється від того, який популяризував Ден Браун. З її слів, в знаменитій картині “Таємна вечеря” заховані підказки, що нагадують пасхальне яйце для прихильників апокаліпсиса.

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