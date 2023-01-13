Мер Будапешта після поїздки до Києва: "Угорщина не дорівнює своєму уряду"

Мер Будапешта Гергей Крачонь заявив, що вся Угорщина не дорівнює своєму уряду. А Україна повинна отримати перемогу у війні, яку розпочала Росія 24 лютого 2022-го.

Своїми думками мер угорської столиці поділився у Twitter після візиту до Києва 11 січня.

"Я доніс на нашій зустрічі з мером Віталієм Кличком послання мільйонів угорців: Угорщина не дорівнює своєму уряду. Ми знаємо, що означає боротися за свободу. Для міцного миру Київ має перемогти, і Будапешт підтримує його", – написав він.

Мер Будапешта разом з колегами з Праги, Братислави та Варшави відвідали місто Буча. Корачонь поділився світлинами візиту.

"Той, хто втратив моральний орієнтир, повинен приїхати до Києва або сюди, до Бучі, і подивитися в очі друзям, які вижили, і друзям і родичам загиблих. Це не війна між Україною та Росією. Це війна між добром і злом", наголосив Корачонь.

Anyone who loses their moral compass shall come to Kyiv or here to #Bucha and look in the eyes of the survivors, the friends and relatives of the victims. This isn’t a war between Ukraine and Russia. This is a war between the good and the bad. #StandWithUkraine pic.twitter.com/vLQZD7XFEF — Gergely Karácsony (@bpkaracsonyg) January 12, 2023

Нагадаємо, до Києва 11 січня із робочим візитом приїхали очільники чотирьох європейських столиць: Варшави (Польща) Рафал Тшасковський, Праги (Чехія) Зденек Гржиб, Братислави (Словаччина) Матуш Валло та Будапешта (Угорщина) Гергель Корачонь. Вони прибули на запрошення міського голови Києва Віталія Кличка.

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