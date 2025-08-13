Мер іспанського Віго станцював брейк-данс і підкорив соцмережі

Мер іспанського міста Віго Абель Кабальєро / © скриншот з відео

Мер іспанського міста Віго, 78-річний Абель Кабальєро, здивував публіку яскравим брейк-дансом на міському фестивалі O Marisquiño та миттєво став зіркою соцмереж.

Про це повідомило видання What’s The Jam.

Під час заходу політик, одягнений у білу сорочку та чорні джинси, під ритми хіп-хопу опустився на підлогу, зробив ефектне обертання на дерев’яній платформі й зірвав гучні овації присутніх.

Відео з танцем Кабальєро з’явилося 11 серпня та вже зібрало понад 126 тисяч переглядів. Користувачі соцмереж зазначили його сміливість і почуття гумору. «Він справді виклався на повну. Хай живе сміх!» — написав один з коментаторів. Інші жартували, що мер перевершив навіть деяких учасників олімпійських змагань з брейк-дансу.

Абель Кабальєро керує Віго від 2007 року та зараз перебуває на п’ятому терміні. Він представляє регіональне відділення керівної Соціалістичної партії Іспанії, має ступінь магістра економіки Університету Ессекса та докторський ступінь Кембриджа.

