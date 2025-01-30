Мер Івано-Франківська написав загадковий пост на випадок "якщо з ним щось станеться"

Марцінків розповів, кому довіряє громаду, "якщо би з ним щось сталося".

Зранку 30 січня міський голова Івано-Франківська Руслана Марцінківа повідомив, якщо з ним щось станеться, то його повноваження перейдуть секретарю міськради Віктору Синишину.

Про це мер написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, у дописі він поділився, кому довіряє місто в разі, якщо з ним "щось сталося".

"У разі, якщо б зі мною мною щось сталося (фізично чи по-іншому), знайте - довіряю секретарю міської ради Віктору Синишину. Це порядна і відповідальна людина, яка згідно закону має право виконувати обов'язки управління громадою", - написав мер Івано-Франківська.