Мер Москви Собянін несподівано оголосив додатковий вихідний: що сталося

Влада російської столиці закликали москвичів утриматися від поїздок містом та попереджає про можливе перекриття руху.

Мер Москви Сергій Собянін оголосив понеділок неробочим днем у столиці держави-агресорки. Він заявив, що це пов'язано із складною ситуацією.

Про це повідомляє The Moscow Times.

“З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем, за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб. Прошу максимально утримуватися від поїздок містом. Можливе перекриття руху в окремих кварталах та на окремих дорогах”, — цитує видання заяву Собяніна.

Режим "контртерористичної операції" у столиці РФ запровадили вранці 24 червня.

Напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив "марш справедливості", його найманці захопили військові об’єкти у Ростові-на-Дону, частина з них вирушила в напрямку Москви.

У столиці держави-агресорки до можливої атаки бунтівників почали готуватися ще в ніч проти 24 червня. До Москви стягнули військову техніку, у місті підняли по тривозі ФСБ та армію.

Влада також розпорядилася розкопати дороги в найближчих до столиці областях, щоб перешкоджати просуванню техніки “Вагнера”. На в'їздах до Москви з півдня виставили машини ДПС та бронетехніку, а на з'їзді з МКАД у районі Ясенево встановили блокпост із гранатометом та БТР.

Тим часом техніка "Вагнера" уже увійшла до Липецької області, а, за інформацією деяких Telegram-каналів, навіть до Підмосков’я. За оцінкою прокремлівських “воєнкорів”, колони найманців пройшли населений пункт Єлець.

Відомості про загальну кількість техніки та особового складу в колонах різняться. У напрямку Москви можуть рухатися до 400 одиниць техніки та 4000 бойовиків.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців повів їх походом на столицю Москву. ТСН.ua веде онлайн-трансляцію подій.

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