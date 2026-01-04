ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Мер Нью-Йорка назвав затримання Мадуро «актом війни» та зателефонував Трампу

Мер Нью-Йорка різко розкритикував операцію США із затримання лідера Венесуели, заявивши про порушення міжнародного та федерального права.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Зоран Мамдані

Зоран Мамдані / © Associated Press

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані назвав операцію США, під час якої було затримано лідера Венесуели Ніколас Мадуро, «актом війни» та звинуватив Вашингтон у порушенні міжнародного й федерального законодавства.

Про це Мамдані заявив у коментарі CNN.

За його словами, Мадуро та його дружину затримали вночі в Каракасі, після чого їх транспортували до США. Очікується, що венесуельського лідера утримуватимуть під федеральним арештом у Нью-Йорку, де йому можуть висунути обвинувачення.

Мамдані, який лише три дні тому вступив на посаду мера, повідомив, що був поінформований про проведення операції, а також про плани щодо ув’язнення Мадуро саме у Нью-Йорку.

«Односторонній напад на суверенну державу є актом війни та порушенням федерального й міжнародного права. Відверті спроби зміни режиму впливають не лише на тих, хто перебуває за кордоном, а й безпосередньо на жителів Нью-Йорка, зокрема на десятки тисяч венесуельців, які вважають це місто своїм домом», — заявив мер.

Згодом Мамдані повідомив, що зателефонував президентові США Дональд Трамп, аби особисто висловити свою незгоду з арештом Мадуро та його дружини.

Нагадаємо, що Мадуро доставили до Нью-Йорка: президента Венесуели готують до суду.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie