Мер Нью-Йорка назвав затримання Мадуро «актом війни» та зателефонував Трампу

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані назвав операцію США, під час якої було затримано лідера Венесуели Ніколас Мадуро, «актом війни» та звинуватив Вашингтон у порушенні міжнародного й федерального законодавства.

Про це Мамдані заявив у коментарі CNN.

За його словами, Мадуро та його дружину затримали вночі в Каракасі, після чого їх транспортували до США. Очікується, що венесуельського лідера утримуватимуть під федеральним арештом у Нью-Йорку, де йому можуть висунути обвинувачення.

Мамдані, який лише три дні тому вступив на посаду мера, повідомив, що був поінформований про проведення операції, а також про плани щодо ув’язнення Мадуро саме у Нью-Йорку.

«Односторонній напад на суверенну державу є актом війни та порушенням федерального й міжнародного права. Відверті спроби зміни режиму впливають не лише на тих, хто перебуває за кордоном, а й безпосередньо на жителів Нью-Йорка, зокрема на десятки тисяч венесуельців, які вважають це місто своїм домом», — заявив мер.

Згодом Мамдані повідомив, що зателефонував президентові США Дональд Трамп, аби особисто висловити свою незгоду з арештом Мадуро та його дружини.

Нагадаємо, що Мадуро доставили до Нью-Йорка: президента Венесуели готують до суду.