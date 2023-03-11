Мер російського міста напав на двох поліцейських із сокирою

Інцидент з головою міста трапився у Забайкальському краї РФ, коли поліцейські зупинили його за керуванням автомобілем у нетверезому стані.

Мер міста Стретенська, що в Забайкальському краї РФ, Євген Киргизов увечері 10 березня у нетверезому стані роз'їжджав містом, вискакував з машини та погрожував перехожим пістолетом.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Під час своїх вечірніх розваг на вулицях міста міський голова Стретенська посварився з компанією, яка була в автомобілі, що проїжджав поруч. Розлючений мер наздогнав автівку своїх опонентів, протаранивши по дорозі іншу машину.

На місце події прибули співробітники поліції. Тоді Киргизов дістав із багажника сокиру і накинувся з нею на двох правоохоронців. Відігнавши їх, він сів за кермо і поїхав далі. Щоб затримати мера, довелося застосувати план “Перехоплення”.

Також читайте Байдену та його родині заборонили в'їзд до Пензенської області Росії

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що проти Киргизова порушили кримінальну справу. Знешкодити його зміг один із поліцейських — він вихопив сокиру у мера Сретенська з рук.

Мер забайкальського міста не вперше має проблеми із законом. У 2012 році, коли він сам був правоохоронцем, його присудили умовний термін за стрілянину з табельної зброї по машинах, що проїжджали дорогою.

Нагадаємо, суд у Московській області виніс вирок колишньому російському губернатору Сергію Фургалу, арешт якого влітку 2020 року викликав масові демонстрації опозиції на Далекому Сході.

Читайте також: