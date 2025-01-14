Мер у закинутій квартирі виявив моторошне видовище: шокувальні подробиці

У Польщі тіло чоловіка два роки розкладалось у комунальній квартирі, проте ні сусіди, ні знайомі його не шукали. Тіло чоловіка виявив мер гміни.
У Польщі мер гміни Забур Роберт Сидорук виявив тіло місцевого жителя, який понад 2 роки тому помер у своїй квартирі.
Про це пише Gazeta Wyborcza.
Мер гміни Забур Роберт Сидорук випадково виявив тіло Станіслава. . Як повідомляють журналісти, він увійшов до квартири покійного разом з чиновниками за допомогою поліції. Це сталося тому, що мер був переконаний, що квартира порожня, а Станіслав заліз у борги і виїхав.
Відомо, що чоловік мешкав у маленькій комунальній квартирі з електричним опаленням. Сусідка покійного зізналась, що вона вже два роки не бачила чоловіка та думала, що він просто поїхав геть. Під дверима його квартири лежали стоси листів, записок з порадами, в тому числі з численними нагадуваннями про необхідність сплатити рахунки. Сусіди також стверджують, що не відчували запаху розкладання тіла.
"Тіло мешканця розкладалося два роки в комунальній квартирі, тому що нікому з чиновників не спадало на думку перевірити, чому листи, надіслані на його адресу, залишалися без відповіді. Ніхто не цікавився, чому ніхто в селі не бачив чоловіка протягом двох років. Це лякає", - каже муніципальна радниця Йоанна Шич.
Нагадаємо, у Варшаві поляк жорстоко побив українку.
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