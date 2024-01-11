Мер Вільнюса порівняв російські школи в Литві із "гетто з плакатами Путіна"

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що варто підвищити рівень та якість навчання у російських школах в Литві, адже наразі вони схожі на "закритті гетто".

Про це з посиланням на вільнюського мера повідомляє Sputnik Литва.

З його слів, зараз закривати ці навчальні заклади не потрібно. Натомість, переконаний Бенкунскас, "треба подивитися на зміст - що відбувається у цих школах".

"Ми проведемо переговори з фахівцями в галузі освіти. Моя позиція буде дуже чіткою – у нинішньому форматі мережі ми маємо шукати заходів щодо покращення та посилення якості освіти в цих школах і зробити так, щоб вони не були якимись закритими гетто, де таємно висять плакати Путіна", заявив очільник Вільнюса.

Закриття шкіл має бути останнім кроком, наголосив мер.

Своєю чергою, міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас закликав брати приклад із сусідніх країн - Латвії та Естонії. Вони не лише відмовилися від російських шкіл, але й припинили викладати російську мову як іноземну. Зазначається, що міносвіти представить пропозицію про поетапне закриття російських шкіл у найближчі тижні.

Також у Міністерстві освіти, науки та спорту Литви заявили, що підручник російської мови для литовських шкіл був вилучений з обігу, тому що в ньому "славили Росію". Видавцям доручили перевіряти ще раз зміст інших підручників.

Нагадаємо, у Литві пропонують замість російської мови у школах вивчати українську. Натомість голова Міністерства освіти країни Гінтаутас Якштас висловив думку про те, що країні повинна орієнтуватись у навчанні лише на офіційні мови Євросоюзу, а також укладати двосторонні домовленості з дружніми країнами.

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