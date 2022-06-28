Мер Житомира заявив, що ймовірність нападу Білорусі на Україну останнім часом суттєво зросла

Мер Житомира Сергій Сухомлін вважає, що можливість нападу білоруських військ на Україну останнім часом зросла.

Він наголосив, що ситуація щодо ймовірності атаки Білорусі на Україну дуже сильно змінюється.

Про це міський голова розповів в ефірі телемарафону у вівторок, 28 червня.

"Якщо кілька тижнів тому я говорив, що ймовірність нападу з боку Білорусі невисока, то зараз ситуація дуже сильно змінюється", - розповів Сухомлін в ефірі телемарафону.

Також він закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки існує загроза завдання ракетних ударів.

Варто зазначити, за данимо Міністерства оборони України, шість батальйонів армії Білорусі посилюються на кордоні та ведуть розвідку. Зокрема, підрозділи Білорусі на Волинському та Поліському напрямках посилюють ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях, а також намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах.

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