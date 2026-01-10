ТСН у соціальних мережах

Мера Берліна закликали піти у відставку — що він наробив

Чинний бургомістр Берліна Кай Вегнер опинився під шквалом критики через його розклад під час наймасштабнішого відключення електроенергії у місті і спробу приховати, чим він насправді був зайнятий.

Берлін

Мера Берліна закликали піти у відставку / © Pixabay

«Профпридатність» мера столиці Німеччини Кая Вегнера поставили під сумнів через невчасне дозвілля. Поки рятувальники ліквідовували наслідки масштабної диверсії в електромережі, бургомістр займався спортом.

Про це повідомляє видання Die Zeit.

Теніс замість штабу

Інцидент стався у суботу, 3 січня, лише через кілька годин після початку масштабного знеструмлення на південному заході Берліна. Кай Вегнер визнав, що в цей час грав у теніс разом зі своєю цивільною дружиною, сенаторкою з питань освіти Катаріною Гюнтер-Вюнш.

Ситуацію погіршило те, що це суперечило попереднім заявам політика про його графік у вихідні. Опозиція в міському парламенті вже натякнула на необхідність відставки Вегнера.

«Неправдиві заяви»: реакція політиків

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) розкритикували поведінку мера, назвавши претензії до нього «виправданими». Парламентський секретар фракції СДПН Дірк Візе наголосив, що проблема не в самому спорті, а у брехні.

«Ніхто не звинувачує політика в тому, що він займається спортом, аби провітрити голову. Але чому потім виходять до громадськості з неправдивими заявами — це я дійсно не можу зрозуміти. Ця політика нарізання інформації шматочками, чесно кажучи, ніколи не є доброю», — заявив Візе.

Сам Вегнер на засіданні фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) визнав провину, зазначивши, що «засмучений через власну комунікацію» і мав би бути прозорішим. Попри це, однопартійці висловили йому підтримку.

Контекст катастрофи

Варто зазначити, що блекаут у Берліні був серйозним. Внаслідок ймовірного підпалу кабельного мосту лівими екстремістами без світла залишилися 45 000 домогосподарств (близько 100 000 людей). Цей збій назвали найдовшим відключенням електроенергії в історії Берліна після Другої світової війни.

Станом на зараз енергопостачання відновлено, хоча комунальники попереджають про можливі пошкодження мереж через мороз.

Нагадаємо, у берлінській диверсії виявили російський слід. У листі, в якому лівоекстремістська група взяла на себе відповідальність за диверсію, використовується «дивна мова та незвичайні формулювання».

