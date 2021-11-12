Мера російського міста під час вечірньої пробіжки збила машина: момент ДТП потрапив на відео

Чиновника госпіталізували з переломом ноги.

Увечері в п’ятницю, 12 листопада, мер російського міста Петрозаводськ (Республіка Карелія) Володимир Любарський потрапив під автівку. Момент ДТП зафіксували камери спостереження.

Відповідне відео було опубліковане в Telegram-каналі “РИА Новости”.

У підписі до оприлюднених кадрів йдеться про те, що чиновника збила машина, коли він здійснював вечірню пробіжку біля міської набережної. Він пробігав проїжджою частиною у світловідбивному жилеті, але це його не врятувало від наїзду. На щастя для нього, автомобіль рухався з невеликою швидкістю.

Згодом Любарський опублікував у соцмережі “Вконтакте” свої фото із лікарні швидкої допомоги, в яку він був госпіталізований. “Здається, забоями не обійшлося — заробив перелом. Чекаю на операцію”, - написав він.

Любарський визнав, що сам порушив правила дорожнього руху та “штовхнув чужий седан центнеровою тушею”, а також зазначив, що водій після ДТП - живий і здоровий.

У МНС Республіки Карелія повідомили, що аварія сталася о 19:34 на вулиці Леніна.

Нагадаємо, раніше момент стрибка хлопця з кабінки канатної дороги у Харкові потрапив на відео. Після падіння його переїхав мікроавтобус.

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