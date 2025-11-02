Мера вбили під час святкового заходу - деталі

Зброя / © Pexels

У Мексиці, під час масового культурного заходу на честь Дня мертвих у місті Уруапан (штат Мічиоакан) був застрелений міський голова Карлос Мансо — нападники відкрили вогонь просто на площі, у присутності кількох сотень людей.

Про це повідомляють видання EWN, CBS News.

Мер міста Уруапан Карлос Мансо, який обіймав посаду з вересня 2024 року та активно виступав проти наркокартелів, загинув у суботу ввечері в центрі міста. Зловмисники відкрили вогонь під час церемонії святкування Дня мертвих — за деякими даними, лише після 20:00.

Як повідомили правоохоронці, одному з нападників вдалося втекти, інший був вбитий на місці, ще двох затримали.

Мансо був відомий жорсткою позицією щодо кримінальних угруповань, зокрема Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Як міський голова він навіть особисто виходив на патрулювання вулиць у бронежилеті.

Штат Мічиоакан, зокрема Уруапан, відомий високим рівнем насильства через діяльність наркокартелів і боротьбу за контроль над аграрними активами регіону.

Напад став трагічним сигналом: навіть високопосадовці, відкрито борючись із організованою злочинністю, не застраховані від нападу. Влада регіону вже оголосила про розслідування, але мотиви ще повністю не розкриті.

