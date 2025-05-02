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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Mercedes-"гелік" влетів у групу людей біля метро в центрі міста

42-річного водія автомобіля заарештовано, його наразі допитують.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ДТП у Штутгарті

Mercedes врізався у пішоїодів у Штутгарті / © Поліція Штутгарта в мережі Х

Вісім людей отримали травми внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у німецькому місті Штутгарт. Одному з постраждалих знадобилися реанімаційні заходи.

Про це повідомила поліція у своєму акаунті X у п'ятницю, 2 травня.

За даними поліції, Mercedes G-класу в'їхав у групу людей, троє з яких отримали серйозні травми. Інцидент стався близько 17:50 на наземній станції метро «Ольгаек».

Як видно на опублікованому фото, транспортний засіб зупинився частково на дорозі, а частково в зоні, де пішоходи зазвичай мають чекати на світлофорі.

Поліція не повідомила, з якою швидкістю рухався автомобіль.

42-річного водія автомобіля заарештовано, його наразі допитують.

За даними джерел видання Tagesschau у правоохоронних органах, затриманий є громадянином Німеччини.

За даними поліції, інцидент, найімовірніше, стався внаслідок нещасного випадку і не пов’язаний із навмисними діями.

«Наразі ми припускаємо, що це був нещасний випадок, але проводимо розслідування у всіх напрямках», – сказав речник поліції.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Копенгагена (Данія), на мосту королеви Луїзи, автомобіль в’їхав у натовп, внаслідок чого 12 людей постраждали.

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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