Мережа вибухнула мемами на атаку БПЛА по Татарстану: "Кукурузник" - це страшна штука" (фото)

Користувачі Мережі припускають, що Татарстан був атакований дроном української компанії UJ-22 Airborne.

Вранці 2 квітня безпілотники атакували російський Татарстан, завдавши удару по заводу із виробництва "Шахедів" та нафтопереробному підприємству. Українці звернули увагу на величезний розмір дрона та створили низку мемів.

ТСН.ua зібрав реакцію українців на атаку БПЛА по Росії та найвеселіші меми.

Користувачі Мережі припускають, що Татарстан був атакований дроном UJ-22 Airborne, розроблений українською компанією "UKRJET". На озброєнні ЗСУ від 2020 рок. Станом на 11:00 офіційно Україні не підтвердила удар по критичних об'єктах у Татарстані. За даними ЗМІ, до операції причетне ГУР.

Тим часом українці уже відреагували на атаку у Татарстані. Їх вразив величезний розмір дрона, який пролетів понад 1000 кілометрів через РФ, та жартома називають його "українським боїнгом", "кукурузником" та "дельтапланом". У соцмережі залишили такі смішні коментарі:

"Кукурузник - це страшна штука,

Ото дрон. Уявив *бало ппошників, коли цей кукурузник пролетів пів рашки,

Дрон, розміром з невеликий літак, таке нам потрібно,

Це не дрон, а цілий кукурузник,

Літаки летять, будемо всіх бомбить".

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Меми на атаку БПЛА по російському Татарстану. Фото із відкритих джерел

Також українці звернулися до жителів Татарстану та саркастично жартують "просинатися" та не боятися, бо "їх звільняють".

Нагадаємо, у російському Татарстані БПЛА атакували завод із виробництва "Шахедів".

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