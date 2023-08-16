Мережу довів до сліз порятунок мавпи, яка 35 років була прикутою ланцюгом до столу – фото, відео

У Колумбії врятували мавпу, яка 35 років була прикутою ланцюгом.

Про це пише NTK.

Тварину знайшли прив'язаною до столу у помешканні її власників. Влада заявила, що мавпа мала ознаки серйозного недоїдання, поряд з іншими захворюваннями, такими як втрата зору.

Мавпа, яка 35 років була прикутою ланцюгом / Фото: needtoknow.co.uk

Про тяжкий стан тварини попередили анонімним дзвінком до регіональної автономної корпорації Альто-Магдалена.

Чиновники прибули на територію в місті Гарсон і врятували примата після того, як він провів майже чотири десятиліття в ланцюгах.

Мавпа, яка 35 років була прикутою ланцюгом / Фото: needtoknow.co.uk

"Після того, як наші експерти з дикої природи оцінили тварину, було встановлено, що це доросла самка з помітним ступенем імпринтингу (гуманізації) та травмами, серед яких втрата зору через очну інфекцію, різкі зміни зубів, алопеція та кератоз там, де вона була прикута", - йдеться у повідомленні.

Влада також закликала місцевих жителів звільнити будь-яких диких тварин, які утримуються в неволі в клітинах, патіо або в будинках: "Ми закликаємо громадян утримуватися від купівлі, отримання чи утримання диких тварин у неволі".

Незрозуміло, чи будуть висунуті звинувачення власникам за те, що вони тримали мавпу на ланцюгу протягом 35 років.

Ця історія довела користувачів Мережі до сліз:

Боже мій. Це зло. Нема прощення

Це розбиває мені душу

Так сумно. На її обличчі стільки болю, стільки років самотності та страждань

Нагадаємо, раніше Мережу зворушило відео, як 29-річна шимпанзе, яка все життя просиділа в клітці, вперше побачила небо. Її врятували з лабораторії.

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