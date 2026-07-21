Мережу сколихнули нові заяви про здоров’я Трампа: що відомо

Дональд Трамп / © Associated Press

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У соціальних мережах набули поширення нові заяви щодо стану здоров’я президента США Дональда Трампа. Їх оприлюднив фізичний терапевт Адам Джеймс, який стверджує, що американський президент нібито має серйозні проблеми з серцем і нирками. Водночас жодних доказів своїх слів він не навів, а офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Про це повідомляє Irish Star.

За словами Джеймса, він нібито отримав повідомлення від анонімного джерела, яке стверджувало, що Трамп «постійно має запах сечі» через нетримання та нібито проходить щоденне внутрішньовенне лікування.

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На підставі цих тверджень терапевт припустив, що президент США може страждати на застійну серцеву недостатність і хронічну хворобу нирок.

«Я отримав повідомлення від джерела, яке підтвердило мені, що президент постійно має запах сечі через нетримання», — заявив терапевт у відео, опублікованому в соцмережах.

Синці на руках

Він також пов’язав із цією версією синці, які неодноразово помічали на руках Дональда Трампа під час публічних заходів. За словами терапевта, це нібито може бути наслідком щоденного внутрішньовенного введення препаратів.

Водночас Джеймс не оприлюднив жодних медичних документів, не назвав джерело інформації та не навів інших доказів на підтвердження своїх суджень.

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Зазначимо, що останнім часом здоров’я американського президента активно обговорюють і після фіналу чемпіонату світу з футболу, на якому він вручав нагороди футболістам. Водночас поширені в Мережі припущення про його стан здоров’я залишаються непідтвердженими.

Раніше в американських ЗМІ неодноразово з’являлися матеріали про стан здоров’я Дональда Трампа, однак офіційна інформація про нові серйозні діагнози відсутня.

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