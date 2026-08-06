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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Мережу заполонили відео нападів на українців у Польщі: посол назвав несподівану причину

Багато постраждалих від нападів українців спочатку публікують записи в Інтернеті, а вже потім використовують їх у юридичних процедурах.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Напади на українців у Польщі

Напади на українців у Польщі / © Колаж ТСН.ua

Збільшення кількості відео з нападами на українців у Польщі пов’язане не зі зростанням самих випадків агресії, а з тим, що українські громадяни почали активніше фіксувати такі інциденти, захищаючи свої права та використовуючи записи як докази.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю «Європейській правді».

За словами дипломата, випадки ксенофобської поведінки щодо українців у Польщі траплялися й раніше, однак нині вони стали значно помітнішими через поширення відеозаписів у соціальних мережах.

Боднар розповів, що після низки інцидентів посольство України в Польщі підготувало спеціальні рекомендації для українських громадян. Серед них — порада за можливості здійснювати відео- та аудіофіксацію агресивної поведінки, щоб надалі використовувати ці матеріали як докази під час звернення до правоохоронців і в суді.

«Рекомендація [була] також, якщо є така можливість, записати зухвалу чи агресивну поведінку проти тебе, щоб потім можна було використати як доказ в судді», — зазначив дипломат.

Водночас він зауважив, що багато постраждалих спочатку публікують ці записи в Інтернеті, а вже потім використовують їх у юридичних процедурах. Саме тому, на його думку, у 2026 році значно побільшало резонансних відео з нападами на українців.

«Люди цим користуються… але замість того, щоб використовувати їх в суді відразу, вони зразу пускають в Інтернет. І це стає вірусним відео і з відповідною реакцією», — пояснив Боднар.

Посол наголосив, що поширення таких записів змушує польські правоохоронні органи швидше реагувати на факти нападів і прояви ксенофобії.

За його словами, поліція Польщі оперативно реагує не лише на випадки фізичного насильства, а й на погрози та мову ненависті в соціальних мережах.

Як приклад дипломат навів нещодавнє затримання громадянина Польщі, який у коментарях ображав українців та закликав до вбивства одного з політиків.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі правоохоронці затримали 40-річного чоловіка через його публікації у соціальних мережах. За версією слідства, він публічно закликав до вбивства президента України Володимира Зеленського.

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