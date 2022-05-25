"Меркантилістська політика": Сорос розкритикував Меркель за газову залежність Європи від Росії

"Меркантилістська політика": Сорос розкритикував Меркель за газову залежність Європи від Росії

Сорос поклав провину за залежність Європи від російського газу безпосередньо на "спеціальні угоди" ексканцлера Німеччини Ангели Меркель з Москвою.

Американський фінансист-мільярдер і філантроп Джордж Сорос звинуватив попередню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, що через її політику країни Європи потрапили у залежність від російських енергоносіїв.

Про це Сорос сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Politico.

За його словами, залежність європейських держав від російських енергоносіїв залишається високою – "в основному через меркантилістську політику" тодішньої канцлерки Ангели Меркель.

Мільярдер також закинув Меркель, що "вона уклала спеціальні угоди з Росією щодо постачання газу і зробила Китай найбільшим експортним ринком Німеччини".

"Це зробило Німеччину найефективнішою економікою в Європі, але тепер доведеться заплатити велику ціну. Економіка Німеччини має бути перебудована. А це займе багато часу", – сказав Сорос.

Джордж Сорос похвалив голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн за те, що вона знайшла "сильний європейський голос".

Фінансист додав, що, хоча нинішнього Олафа Шольца було обрано продовжувати політику Меркель, але новий канцлер "здається врешті-решт робить правильні речі", зокрема відмовився від "Північного потоку-2", збільшив витрати на оборону та відправив зброю Україні.

Раніше Джордж Сорос заявив, що війна в Україні може стати початком Третьої світової, яку не переживе цивілізація.

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