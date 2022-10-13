Меркель не вважає помилковим своє рішення збільшити постачання газу із РФ: "Він був дешевшим"

Меркель також вважає, що навіть за часів "холодної війни" Росія була надійним газопостачальником.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає "раціональним рішенням" збільшити закупівлю природного газу в Росії. Вона аргументує це тим, що тоді для Німеччини постачати російський газ було вигідніше, аніж скраплений природний газ з інших країн.

Про це колишня німецька посадовиця сказала під час свого виступу в Лісабоні, пише AP.

"Під кутом зору того часу було дуже раціонально і зрозуміло отримувати трубопровідний газ, зокрема й із Росії, який був дешевшим, ніж скраплений природний газ із інших частин світу", – відповіла колишня канцлерка Німеччини.

Вона також додала, що навіть за часів "холодної війни" Росія була надійним газопостачальником.

"Жорстокий напад з боку Росії (на Україну - ред.) призвів до змін, це поворотний момент, і новий уряд, звичайно, повинен мати справу з цим, і він це робить", – сказала Меркель.

Дружні відносини Меркель із Росією

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель ніколи не заперечувала, що ФРН за її каденції мала дружні відносини із РФ, оскільки це було вигідно. Так, нещодавно вона заявила, що необхідно займатися "майбутньою архітектурою європейської безпеки у межах міжнародного права", яке буде стабільним лише, якщо до нього буде включена і Росія. Ба більше вона сказала, що "дуже важливо, щоб і Німеччина, і Європейський союз, і НАТО дотримувалися єдиної та рішучої позиції для захисту та відновлення суверенітету і цілісності України".

Радник голови Офіса президента Михайло Подоляк відреагував на заяву колишньої канцлерки Ангели Меркель і назвав це "чистим лицемірством".

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