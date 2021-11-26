Меркель прощатиметься з посадою канцлера під панк-рок: які пісні вона обрала для музичного супроводу церемонії

Меркель прощатиметься з посадою канцлера під панк-рок: які пісні вона обрала для музичного супроводу церемонії

За інформацією німецьких ЗМІ, однією з пісень, яка лунатиме під час прощання очільниці уряду ФРН стане Du hast den Farbfilm vergessen (“Ти забудеш цей кольоровий фільм”) популярної в 1970-х роках в НДР панк-рок-виконавиці Ніни Гаґен.

Урочиста церемонія, присвячена проводам в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель з посади глави уряду, відбудеться наступного четверга, 2 грудня, у внутрішньому дворі міністерства оборони ФРН у Берліні.

Як повідомляє у п’ятницю, 26 листопада, німецьке видання Bild з посиланням на власні джерела, Меркель уже визначилася із музичним супроводом, обравши три пісні, які лунатимуть під час урочистостей.

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Відповідно до традиції, яка існує у ФРН, політик, що покидає свій пост, може замовити оркестру Бундесверу ті музичні композиції, які звучатимуть на церемонії.

Ангела Меркель обрала пісні німецької співачки та актриси 1950-х років Гільдегард Кнеф Für Mich Solls Rote Rosen Regnen (“Для мене має падати дощ із червоних троянд”) та німецької виконавиці у стилі панк-рок Ніни Гаґен Du hast den Farbfilm vergessen (“Ти забудеш цей кольоровий фільм”), яка була хітом у східній Німеччині (НДР) у 1974 році.

Музиканти Бундесверу також репетирують для Меркель екуменічний німецький гімн "Великий Бог, славимо Тебе", написаний у 1771 році.

У виданні зауважили, що такий вибір музичного оформлення свідчить про те, що прощання буде дуже емоційним.

Через обмежувальні заходи у зв’язку з поширення коронавірусної інфекції прощальна церемонія Ангели Меркель відбудеться у скороченому форматі. На урочистості запрошено лише близько 200 гостей.

Нагадаємо, раніше лідер соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц, який за рішенням коаліції трьох партій офіційно стане новим канцлером ФРН, подарував Ангелі Меркель, яка залишає цю посаду, вазон із кизиловим кущем.

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