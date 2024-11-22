Меркель роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні: ексканцлерка захищає свою позицію

Колишня федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що на неї намагаються покласти відповідальність за початок війни в Україні. Критики Меркель стверджують, що Путін наважився напасти на Україну, тому що вона завадила Києву отримати План дій щодо членства в НАТО на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році.

Про це Ангела Меркель розповіла в інтерв’ю Spiegel.

У розмові з нагоди виходу мемуарів політикині, журналісти запитали, чи є у неї відчуття, що її роблять цапом-відбувайлом за російсько-українську війну через її поведінку на саміті НАТО у 2008 році. У відповідь Меркель заявила, що це "не просто відчуття, це правда".

"Володимир Зеленський, наприклад, закликав колишнього президента Франції Саркозі та мене приїхати до Бучі після жахливої різанини, очевидно, маючи на увазі, що наша позиція в Бухаресті була відповідальною за смерті в Бучі", – сказала ексканцлерка.

Вона зауважила, що "захоплюється Зеленським через його мужність і рішучість", але не поділяє його погляд на події у Бухаресті.

"Я попереджала знову і знову, зокрема й у Бухаресті у 2008 році: Путін вважає розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою XX століття. І, звичайно, я не поділяю цей погляд. З цього він робить висновок про існування екзистенційної загрози для Росії й намагається, де тільки можливо, тримати колишні радянські республіки під контролем, розпалюючи конфлікти. Я мала рацію у своєму застереженні. Тому що Путін вдерся до Грузії ще 2008 року", – зазначила Меркель.

За її словами, попри чітке усвідомлення, на що здатен Путін, "варто було спробувати вирішити конфлікти з Росією мирним шляхом", хоча у НАТО також посилили принцип стримування.

"На саміті НАТО 2014 року в Уельсі була поставлена мета, щоб усі країни витрачали на оборону два відсотки свого ВВП. Я визнаю, що енергійність, з якою це просувалось, була обмеженою", – додала Меркель.

Критики Меркель звинувачують її не тільки в тому, що вона не запобігла агресії Путіна, Їй дорікають недостатньою обороноздатністю Німеччини та її залежністю від російського газу, а також відмовою у постачанні зброї Україні.

У відповідь Меркель відкинула звинувачення, зауваживши, що "багато важливих моментів сьогодні забуваються". Зокрема вона нагадала, що Україна та Польща принципово не заперечували проти транзиту російського газу через свою територію, за що отримували відповідні кошти.

На думку Меркель, кремлівський диктатор Путін на початку свого президентства не планував розпочинати повномасштабну війну проти України. Цей план набув сьогоднішньої форми з роками, частково з огляду на дії Заходу.

Нагадаємо, Меркель у своїх мемуарах "Свобода: Спогади 1954-2021" назвала ймовірну "причину", чому Путін вирішив почати криваву війну проти України. На її думку, війна нібито почалася через бажання України вступити до НАТО.

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