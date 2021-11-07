Меркель розповіла, чи займатиметься політикою після залишення посади канцлера

Меркель розповіла, чи займатиметься політикою після залишення посади канцлера

Ангела Меркель запевнила, що не буде більше вирішувати політичні конфлікти.

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель розповіла, що після завершення роботи на своїй посаді не планує більше займатися політикою.

Про це вона заявила в інтерв'ю DW.

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні", — сказала Меркель.

Канцлерка зазначила, що ще не знає, чим займатиметься на пенсії.

"Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку", — підсумувала вона.

Нагадаємо, 26 жовтня у Німеччині офіційно завершилися повноваження канцлера ФРН Ангели Меркель. Проте вона і надалі залишається на посаді до створення нової коаліції.

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