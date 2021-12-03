Меркель з військовими почестями і під пісню зірки панк-року провели на пенсію (фото, відео)

Меркель з військовими почестями і під пісню зірки панк-року провели на пенсію (фото, відео)

Церемонія вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі.

У четвер ввечері, 2 грудня, у Берліні відбулася урочиста церемонія, присвячена прощанню Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.

Про це інформує DW.

Традиційний військовий церемоніальний акт називається "Der Große Zapfenstreich". Його проводять на честь вищих посадових осіб держави, а також генералів армії, що йдуть у відставку. Церемонія вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Військові пройшли маршем із запаленими смолоскипами.

Was ist der Große Zapfenstreich? Welche Bedeutung hat er heute und wo kommt er her?



Bevor es hier losgeht, ein kurzes Erklärstück #ICYMI: pic.twitter.com/JMpAkXNPN8 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 2, 2021

У виданні зазначають, що ця церемонія у Німеччині піддається критиці. Смолоскипна хода сотні військових у сталевих шоломах перед будівлею Рейхстагу багатьом нагадує марші нацистів.

На церемонію запросили всіх міністрів в урядах Меркель у різні періоди — загалом понад 200 осіб.

За традицією, "винуватець свята" обирає музичний супровід для церемонії. Меркель обрала три композиції, одна з яких — хіт 1970-х років Du hast den Farbfilm vergessen ("Ти забув кольорову плівку"). Його виконавиця — панк-рокерка Ніна Хаген, як і Меркель, родом зі Східної Німеччини (НДР).

Ангела Меркель пояснила тим, що ця пісня асоціюється з її юністю.

Die Musikstücke:



1. Du hast den Farbfilm vergessen

2. Für mich soll‘s rote Rosen regnen

3. Großer Gott, wir loben dich#Zapfenstreich pic.twitter.com/5LslmuLvQJ — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 2, 2021

Також канцлерка вибрала християнський гімн XVIII століття "Großer Gott, wirloben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") і композицію "Für mich soll's rote Rosen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") легендарної німецької актриси та співачки Хільдегард Кнеф.

Einmarsch des Wachbataillons: Mit dem Großen Zapfenstreich verabschiedet sich die #Bundeswehr von Bundeskanzlerin Angela Merkel. pic.twitter.com/hdNI8KWhhl — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 2, 2021

У своїй промові Меркель подякувала медикам, які боряться з пандемією, побажала успіху своєму наступникові Олафу Шольцу і майбутньому урядові. Голосування за нового канцлера і уряд у Бундестазі відбудеться 8 грудня. До того часу Меркель буде продовжувати виконувати обов’язки канцлера.

Раніше Ангела Меркель розповіла, що після завершення роботи на своїй посаді не планує більше займатися політикою.

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