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Меркель з військовими почестями і під пісню зірки панк-року провели на пенсію (фото, відео)

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© Associated Press
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Церемонія вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі.

У четвер ввечері, 2 грудня, у Берліні відбулася урочиста церемонія, присвячена прощанню Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.

Про це інформує DW.

Традиційний військовий церемоніальний акт називається "Der Große Zapfenstreich". Його проводять на честь вищих посадових осіб держави, а також генералів армії, що йдуть у відставку. Церемонія вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Військові пройшли маршем із запаленими смолоскипами.

У виданні зазначають, що ця церемонія у Німеччині піддається критиці. Смолоскипна хода сотні військових у сталевих шоломах перед будівлею Рейхстагу багатьом нагадує марші нацистів.

На церемонію запросили всіх міністрів в урядах Меркель у різні періоди — загалом понад 200 осіб.

За традицією, "винуватець свята" обирає музичний супровід для церемонії. Меркель обрала три композиції, одна з яких — хіт 1970-х років Du hast den Farbfilm vergessen ("Ти забув кольорову плівку"). Його виконавиця — панк-рокерка Ніна Хаген, як і Меркель, родом зі Східної Німеччини (НДР).

Ангела Меркель пояснила тим, що ця пісня асоціюється з її юністю.

Також канцлерка вибрала християнський гімн XVIII століття "Großer Gott, wirloben Dich" ("Великий Боже, ми славимо тебе") і композицію "Für mich soll's rote Rosen" ("Для мене проллється дощ із червоних троянд") легендарної німецької актриси та співачки Хільдегард Кнеф.

У своїй промові Меркель подякувала медикам, які боряться з пандемією, побажала успіху своєму наступникові Олафу Шольцу і майбутньому урядові. Голосування за нового канцлера і уряд у Бундестазі відбудеться 8 грудня. До того часу Меркель буде продовжувати виконувати обов’язки канцлера.

Раніше Ангела Меркель розповіла, що після завершення роботи на своїй посаді не планує більше займатися політикою.

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