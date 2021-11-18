Четверта хвиля COVID-пандемії вражає Німеччину із "повною силою" - Меркель

У Німеччині спостерігають "драматичну" ситуацію з коронавірусом. Країна готується до посилення обмежень.

Четверта хвиля пандемії COVID-19 вражає Німеччину із "повною силою", що призводить до рекордних показників захворюваності та смертності від коронавірусу.

Відповідну заяву канцлерка ФРН Анґела Меркель озвучила в середу, 17 листопада, повідомляє The Guardian.

Політкиня описала ситуацію в державі як "драматичну". "Четверта хвиля вражає нашу країну із повною силою. Кількість нових випадків зараження щодня вища, ніж будь-коли раніше, і щоденна кількість померлих також лякає", - висловилася вона.

Меркель закликала німців "зважитися" на щеплення від COVID-19, вказавши, що вакцинація достатньої кількості людей означатиме вихід із пандемії.

Минулої доби в країні зареєстрували 52 826 нових випадків інфікування, що стало найвищим приростом хворих від початку пандемії. Окрім того, від ускладнень коронавірусу померли ще 294 пацієнти, тож загальна кількість смертей досягла 98 274.

У четвер, 18 листопада, Меркель зустрінеться із федеральними та регіональними лідерами, щоб узгодити запровадження більш жорстких заходів для стримування четвертої хвилі коронавірусу.

Очікується, що німців зобов'яжуть демонструвати документи про COVID-вакцинацію, одужання чи негативний результат тесту на коронавірус для користування громадським транспортом та входу на роботу.

Водночас фінансова допомога постраждалим від кризи компаніям та фізичним особам може бути продовжена на три місяці до кінця березня 2022 року.

У Німеччині зараз повністю вакциновано 68% людей, лише 5% з яких отримали додаткове щеплення.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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