Меркель звернулася до Європи через війну в Україні: чим дорікнула

Меркель закликала ЄС до активних дипломатичних дій

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал у питанні завершення війни в Україні. В інтерв’ю вона зазначила, що «особисто вважає абсолютно правильним» надавати Україні військову підтримку.

Про це пише Stern.

Меркель закликала Європу активізувати дипломатичні зусилля заради закінчення війни

Ангела Меркель закликала Європу активізувати дипломатичні зусилля у конфлікті з Росією через війну в Україні.

«Мені шкода, як на мене, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал. Дипломатія завжди була зворотним боком медалі, навіть під час Холодної війни. Військове стримування плюс дипломатична діяльність — ось що, як на мене, важливо», — заявила Меркель.

Меркель також додала, що недостатньо того, аби лише президент США Дональд Трамп докладав зусиль до перемовин з Росією.

Ангела Меркель наголосила, що Європа повинна виробити власну спільну європейську позицію. Адже голос Європи також має значення.

«Недооцінювати Путіна було б помилкою, навіть зараз. І не мати жодної впевненості в собі було б такою ж помилкою», — додала ексканцлерка.

Крім усього, Меркель відповіла на запитання про можливого посередника від Європи на переговорах з Росією. Нещодавно російський диктатор Путін запропонував колишнього канцлера Герхарда Шредера як посередника в мирних перемовинах між Україною, Європою та Росією.

Меркель заявила, що під час переговорів у Мінську після анексії Криму Росією та дій проросійських сепаратистів на українському Донбасі вона «ніколи б не подумала попросити посередника поїхати до Мінська замість себе та поговорити з Путіним».

«Ви повинні взяти справу у свої руки», — підсумувала Ангела Меркель.

Ангела Меркель і переговори РФ та України: що відомо

Нагадаємо, у європейських політичних колах дедалі активніше обговорюють кандидатуру колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель на роль посередника в переговорах із Росією.

За даними Spiegel, її вважають оптимальним варіантом завдяки тривалому перебуванню поза активною політикою та особистим контактам як із Володимиром Зеленським, так і з Путіним.

Потреба у власному перемовнику виникла в ЄС на тлі невдалого досвіду посередництва США, оскільки Європа прагне брати безпосередню участь у процесі. В офісі самої Ангели Меркель повідомили, що жодних офіційних звернень щодо цієї ролі їм наразі не надходило.

Там не уточнили, чи погодилася б Меркель на таку роль.

