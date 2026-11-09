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Мерц готовий поговорити з Путіним: названо головну умову та дату
Фрідріх Мерц готовий поговорити з Путіним, якщо той приїде на саміт G20 у Маямі.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає проведення прямих переговорів із російським президентом Володимиром Путіним вже у грудні цього року.
Про це німецький лідер заявив у розмові з журналістом Мартіном Корте, передають Новини.Live.
За словами Мерца, вирішальним фактором для розмови може стати присутність очільника Кремля на майбутньому саміті країн «Великої двадцятки» (G20), який відбудеться у Маямі.
Мерц зазначив, що обраний президент США Дональд Трамп вже направив запрошення Путіну на саміт, однак той поки не надав офіційного підтвердження своєї участі.
«Якщо він там буде, я не уникатиму нагоди поговорити з ним», — підкреслив німецький канцлер.
Фрідріх Мерц також додав, що діалог із російським президентом є неминучим для Берліна, адже канцлеру Німеччини «рано чи пізно доведеться поговорити з Путіним».
Раніше канцлер Німеччини заявив про те, що Сполучені Штати більше не беруть участі в обороні України та фінансуванні її військових потреб. За його словами, Німеччина разом із іншими європейськими та неамериканськими союзниками змушена самостійно покривати витрати на захист України та придбання військового обладнання.