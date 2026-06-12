Мерц готує сюрприз для Трампа: що він подарує на 80-річчя

Мерц та Трамп / © Associated Press

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Німецький канцлер Фрідріх Мерц готується привітати президента США Дональда Трампа з 80-річчям, яке той святкує у неділю. Окрім вітального листа, який буде доставлений кур’єром до Білого дому, лідер Німеччини особисто вручить Трампу подарунок під час саміту G7 у французькому Евіані.

Про це повідомляє видання Spiegel із посиланням на урядові джерела в Берліні.

Що саме подарує Мерц — поки таємниця. Відомо лише, що 80-річчя Трамп святкуватиме перед Білим домом. Попри критику, у програмі свята буде навіть бій у клітці. Одразу після цього президент США полетить до Франції на саміт G7.

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Слід зазначити, що традиція обміну подарунками між політиками склалася під час попередніх візитів Трампа до США. Зокрема, рік тому Мерц дарував президентові копію свідоцтва про народження його діда та ключку для гольфу, а у березні — репліку історичного договору про дружбу та торгівлю між США та Пруссією від 1785 року.

Зараз відносини між країнами стали прохолодними. Конфлікт виник через те, що канцлер Німеччини розкритикував політику США щодо Ірану, а Трамп у відповідь пригрозив вивести американські війська з Німеччини. Тому невідомо, чи зустрінуться лідери на саміті G7.

Нагадаємо, держсекретар США привітав росіян із «днем Росії» та наголосив на важливості миру в Україні.

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