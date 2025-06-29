Мерц і Макрон закликали збільшити витрати ЄС на самооборону: у Путіна видали божевільні заяви

Лавров і Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі прокоментували спільну статтю Макрона та Мерца, у якій лідери Франції та Німеччини аргументують необхідність підвищення обороноздатності Європи.

Зокрема, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тиск на Росію чинити марно.

«Підштовхнути Росію за стіл переговорів можна лише логікою та аргументами. Підштовхнути Росію за рахунок якогось тиску чи сили неможливо», — висловився він.

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А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц остаточно втратили здоровий глузд.

«Я думаю, що одних цих цитат для людини, яка хоч трохи розуміє, що відбувається в Європі і стежить за подіями, достатньо, щоб зрозуміти, що ці діячі втратили остаточно здоровий глузд і намагаються відверто повернутися до тих часів, коли Франція і Німеччина хотіли завоювати всю Європу, насамперед Російську імперію та СРСР», — сказав Лавров.

За словами Лаврова, попри такі дії, Заходу ніколи не вдасться завдати Росії стратегічної поразки. На його думку, Росія також не зазнає поразки через війну в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон закликав країни Європи до нарощення оборонних зусиль «перед обличчям агресивної Росії».

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Макрон зазначив, що впродовж дводенного саміту НАТО союзники підтвердили необхідність посилення оборонних зусиль і зміцнення європейського компонента в межах Альянсу.

«Ці зусилля — наш обов’язок перед самими собою: заради нашої безпеки, суверенітету та незалежності», — сказав французький лідер.

Політик додав, що Франція не чекала саміту, щоб почати діяти в цьому напрямку — французький оборонний бюджет зросте з нинішніх 32 мільярдів євро до понад 60 мільярдів євро після завершення двох програм розвитку оборонного сектора.