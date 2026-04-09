Мерц назвав умову, за якої долучиться до захисту Ормузької протоки: до чого тут РФ

Німеччина готова долучитися до морської місії в Ормузькій протоці за мандатом ООН / © Associated Press

Канцлер Фрідріх Мерц заявив президенту Дональду Трампу, що Німеччина підтримає місію з безпеки морських шляхів в Ормузькій протоці, але спочатку для цього потрібен міжнародний мандат.

Про це пише Вloomberg.

Канцлер ФРН повідомив президенту США Дональду Трампу, що після укладання мирної угоди Берлін буде готовий зробити внесок у безпеку Ормузької протоки в рамках міжнародного мандату. Також для цього потрібне рішення уряду Німеччини, яке підтримає Бундестаг.

Мерц заявив журналістам, що такий мандат в ідеалі мав би надходити від Ради Безпеки ООН. Водночас, у виданні зауважують, шо Росія є постійним членом Радбезу та має право вето. І навряд чи Кремлю сподобається така ідея.

Як повідомляло раніше агентство Bloomberg, США домагаються конкретних зобов’язань від європейських союзників щодо допомоги в забезпеченні безпеки Ормузької протоки після завершення бойових дій в Ірані. Вашингтон хоче, щоб країни представили конкретні плани протягом кількох днів.

«Я знову сказав президенту Трампу вчора під час нашої розмови, що ми готові допомогти, наприклад, забезпечити прохід через Ормузьку протоку після мирної угоди», — сказав Мерц.

Коаліція під керівництвом Великої Британії, що складається з понад 40 країн, до якої входять багато європейських країн, Японія та Канада, зобов’язалася допомогти у відкритті протоки, через яку проходить близько 20% світового поставок нафти та природного газу, після завершення активних бойових дій.

Мерц про можливий вихід США з НАТО

Мерц сказав, що обговорював НАТО з американським президентом і запропонував провести ще одну розмову з цього питання перед самітом Альянсу в липні.

«Я твердо маю намір зробити все можливе, щоб зберегти захист НАТО для Європи», — сказав Мерц. «Цей альянс, принаймні наразі, незамінний. Тому я дуже зацікавлений у його збереженні. Я не хочу, щоб НАТО розпалося. НАТО є гарантом нашої безпеки, зокрема й насамперед у Європі».

Ормузька протока - останні новини

Нагадаємо, Трамп вимагає від союзників конкретних рішень щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Він поскаржися, що НАТО не підтримав США у потрібний момент і може не зробити цього в майбутньому.

Раніше Іран заявив про можливість припинення військових дій та гарантування безпечного судноплавства через Ормузьку протоку за умови зупинки атак на країну.