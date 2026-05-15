Мерц несподівано зателефонував Трампу: про що говорили

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вона відбулася після кількох тижнів напруженості, яку спричинила критика очільником німецького уряду американської політики на Близькому Сході.

У своєму дописі в мережі X Фрідріх Мерц назвав розмову з Трампом «гарною».

«У мене відбулася гарна телефонна розмова з Дональдом Трампом після його повернення з Китаю», — повідомив канцлер Німеччини.

Водночас він додав, що «Сполучені Штати та Німеччина є надійними партнерами в рамках сильного НАТО».

За словами Мерца, сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, війну в Україні та питання, пов’язані з НАТО.

Щодо Ірану, як запевняє німецький канцлер, позиції Берліна та Вашингтона збігаються: Тегеран має повернутися за стіл переговорів, не повинен отримати ядерну зброю, а Ормузьку протоку необхідно розблокувати.

«Ми також обговорили мирне вирішення в Україні та скоординували наші позиції з огляду на саміт НАТО в Анкарі 7 та 8 липня», — оголосив Мерц.

Як повідомляє DW, під час телефонної розмови Трамп перебував на борту літака, повертаючись після візиту до Китаю.

У Берліні телефонну розмову сприйняли як сигнал до нормалізації стосунків і підтвердження того, що Вашингтон не має наміру доводити розбіжності до серйозного конфлікту, зберігаючи зацікавленість у конструктивній співпраці з Німеччиною.

Відносини Німеччини та США — що відомо

Напруженість між союзниками загострилася наприкінці квітня, коли Мерц розкритикував дії США, заявивши, що «американці не мають стратегії» в іранській війні і що Тегеран «принижує» провідну світову державу.

Трамп тоді різко відповів, заявивши, що канцлер «не розуміє, про що говорить», а також натякнув на недостатню підтримку з боку Німеччини та інших партнерів по НАТО.

На початку травня американський лідер оголосив про виведення кількох тисяч військовослужбовців США з Німеччини.

