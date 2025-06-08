Мерц “підірвав довіру до Європи”: Науседа про невиконану обіцянку щодо антиросійських санкцій

Президент Литви Ґітанас Науседа / © Associated Press

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Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Путіну жорсткими санкціями проти Росії, якщо Кремль відмовиться від тривалого перемир’я з Києвом. Москва провалила мирні переговори у Стамбулі, але Мерц досі не виконав обіцянки, що підриває довіру до Європи та робить її слабкою в очах всього світу.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа в інтерв’ю Bild.

«Безперечно, це є проблемою. І вона впливає не лише на авторитет наших санкцій, а й на авторитет усіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів заявляли, що підтримаємо Україну та постачатимемо винищувачі, ракети великої дальності та боєприпаси. Але ми не можемо виконати цих обіцянок. Щодо цього країни Балтії та Північної Європи, ймовірно, є гарним прикладом того, як можна — за наявності сильної політичної волі — підтримати Україну. Українцям потрібні техніка та боєприпаси зараз, а не завтра», — наголосив литовський лідер.

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За його словами, 18 пакет санкцій, який зараз готує Євросоюз, має нагадувати «коктейль Молотова» і бити по всіх компаніях, які допомагають Кремлю фінансувати війну. Тобто під санкції мають потрапити всі енергетичні компанії, які поповнюють російський державний бюджет грошима: Nord Stream, Росатом, Газпром, Лукойл, а також всі кораблі тіньового флоту РФ, яких досі немає у санкційних списках. Водночас потрібно виключити з системи SWIFT всі російські банки.

«Литва щоразу потребує максимуму… Інакше вони вважатимуть нас слабкими та віритимуть, що Європа не бажає приймати сміливих рішень», — наголосив Науседа.

На його думку, попередні санкції проти Росії не мали того ефекту, на який розраховували на Заході, тому їх потрібно посилювати.

«Суто економічно ми бачимо деякі ознаки слабкості [російської економіки — ред.]. Але це далеко не те, чого ми очікували у 2022 році. І на це є багато причин. По-перше, заходи були недостатньо рішучими. А по-друге, ми бачимо, як треті країни допомагають Росії оминати санкції. Ось чому російська економіка — хоч і не в кращій формі — досі функціонує відносно добре в умовах, що склалися», — підсумував Ґітанас Науседа.

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Нагадаємо, нищівні санкції сенатора Грема проти Росії можуть мати зворотний ефект, адже 500-відсоткові мита для покупців російських енергоносіїв відріжуть США від ключових торгівельних партнерів, зокрема й країн ЄС. Грем назвав це «одним з найдраконівських законопроєктів про санкції, коли-небудь написаних».