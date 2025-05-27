Мерц погрожує фінансовими наслідками для Угорщини та Словаччини через їхню позицію щодо Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова ініціювати блокування європейського фінансування для Угорщини та Словаччини, якщо ці країни перешкоджатимуть новим санкціям проти Росії або спробують зірвати допомогу Україні.

Про це пише словацьке видання Dennik N.

Там наголосили, що головними принципами зовнішньої політики Мерца залишаються підтримка Києва та нетерпимість до підриву єдності ЄС.

Реклама

Під час виступу на конференції WDR Europaforum 2025 у Берліні Мерц прямо назвав дві країни, які, на його думку, порушують ці принципи:

“Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо йти колишнім курсом. Ми не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості”, — заявив він.

Нагадаємо, раніше найбільш дружні до Росії члени ЄС — Угорщина та Словаччина — проголосували за ухвалення 17-го пакету європейських санкцій.