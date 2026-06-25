Мерц пояснив полякам, чому Європа має підтримувати Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час конференції з відновлення України в польському Гданську заявив, що європейські країни підтримують Україну не лише з міркувань безпеки, а й заради захисту свободи на континенті.

Про це йшлося під час виступу Мерца у Гданську 25 червня.

Німецький канцлер провів історичну паралель між примиренням Німеччини та Польщі після Другої світової війни й перспективами майбутнього миру та співпраці в Європі.

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Паралель між німецько-польським примиренням і майбутнім України

На початку промови Мерц нагадав, що саме в Гданську розпочалися події, які призвели до Другої світової війни. Він також звернув увагу на 35-ту річницю підписання Договору про добросусідство між Німеччиною і Польщею.

За його словами, відносини між двома країнами стали прикладом того, що навіть після найтяжчих сторінок історії можливо побудувати партнерство й довіру.

«Поляки та німці довели, що навіть після жахливих злочинів, скоєних Німеччиною під час Другої світової війни, мир, добросусідство і дружба можливі», — сказав канцлер.

Він подякував польському народу за готовність до примирення та наголосив на важливості єдності європейських держав перед сучасними викликами.

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Мерц пояснив, чому допомога Україні важлива для всієї Європи

Окрему частину виступу канцлер присвятив Україні. За його словами, підтримка Києва є питанням не лише регіональної стабільності, а й захисту демократичних цінностей.

«Ми стоїмо разом не тільки для того, щоб захищати безпеку чи добробут у Європі. Ми стоїмо разом, щоб захищати свободу. Саме тому ми підтримуємо Україну», — заявив очільник німецького уряду.

Нагадаємо, на конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026), яка триває у Гданську, перебувають представники урядів, міжнародних організацій, фінансових інституцій і бізнесу. Україну на форумі представляє делегація на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський участі в конференції не бере. Дипломатичний конфлікт між президентами Польщі та України не вщухає на тлі УПА та ордена Білого Орла.

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Також раніше йшлося про повернення державних нагород Польщі українськими посадовцями.

Тим часом українці, які там мешкають і працюють, зазначають, що рівень недружнього ставлення з боку окремих поляків у побуті дещо підвищився.

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