Світ
167
1 хв

Мерц попередив про загарбницькі плани Путіна: не обмежуються Україною

Кремль не зупиниться на Україні: імперіалістичні плани Путіна становлять загрозу для всієї Європи.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Наступні плани Кремля можуть вийти за межі України, адже все вказує на те, що російські імперіалістичні амбіції лише починаються із завоювання нашої країни.

Таку думку висловив німецький канцелер Фрідріх Мерц, пише Clash Report.

«Все вказує на те, що імперіалістичні плани Путіна не закінчаться завоюванням України, а лише почнуться з нього», — заявив Мерц.

Нагадаємо, раніше Мерц заявляв, що Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а США зволікають із рішеннями щодо гарантій безпеки та нових санкцій.

Також федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взяв участь у зустрічі «коаліції охочих» щодо ситуації в Україні в онлайн-форматі. Зустріч, яка наживо відбулася у Парижі в четвер, 4 вересня, стала продовженням інтенсивної дипломатії останніх тижнів.

Німецький канцлер підкреслив, що європейці повинні й надалі формувати власну політику щодо підтримки України, яка охоплюватиме три основні напрямки дій.

