Мерц прикрасив кабінет новим зображенням герба: картина приголомшує (фото)

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Новою окрасою кабінету канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стало незвичне зображення федерального герба — орла з розпростертими крилами. Яскраве графіті виконане у стилі поп-арт.

Про це повідомляє видання Bild.

Картина була придбана мистецькою радою Бундестагу 2025 року. Водночас яскравий та вуличний стиль цієї роботи помітно контрастує із традиційним виглядом державного символу ФРН.

Картина під назвою Power Eagle (Орел сили) належить художнику Марку Юнгу.

«Це потужна робота, тому що художник сильна людина», — сказав Мерц на зустрічі з автором у Рейхстазі.

Як зазначає Bild, різні канцлери мали неоднаковий підхід до оформлення свого кабінету в Бундестазі, використовуючи різні зображення.

Герхард Шредер використовував провокаційну роботу Георга Базеліца, що викликала суперечки, Гельмут Коль віддавав перевагу класичним варіантам, Ангела Меркель обходилася без акценту на цьому символі, Олаф Шольц робив ставку на більш стриманий сучасний стиль, в якому не було яскраво вираженого зображення орла.

