Мерц припустив, що за польотами дронів у Німеччині може стояти Росія

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив припущення, що Росія може стояти за серією польотів безпілотників над територією країни.

Він зазначив, що помічені дрони не несли вибухівку і мали розвідувальний характер, інформує Reuters.

«Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія», — підкреслив Мерц.

Канцлер додав, що масштаби польотів дронів перевищують навіть показники часів холодної війни.

Польоти дронів над південними регіонами Німеччини спричинили скасування десятків авіарейсів у Мюнхені та залишили понад 10 тисяч пасажирів заблокованими в аеропорту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дрони над німецькими аеропортами поки що «не становили жодної конкретної загрози», тому їх не будуть збивати.

Ми раніше інформували, що поліція Франкфурта-на-Майні затримала 41-річного чоловіка, підозрюваного у запуску дрона над місцевим аеропортом, який є найбільшим у Німеччині.