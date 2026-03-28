Мерц різко розкритикував Трампа за війну в Ірані
Мерц висловив скепсис щодо можливості повалення іранського режиму.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував дії президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у конфлікті з Іраном.
Про це він заявив у п’ятницю, 27 березня, повідомляє Tagesschau.
За словами Мерца, нинішні кроки Трампа не спрямовані на деескалацію чи мирне врегулювання, а навпаки, загострюють ситуацію. Він назвав це «масштабною ескалацією з невизначеним результатом».
«Це ескалації, які вже становлять загрозу. Не лише для тих, кого це безпосередньо стосується, а для всіх нас», — наголосив канцлер.
Окрім цього, Мерц висловив скепсис щодо можливості повалення іранського режиму.
«Чи справді метою є зміна режиму? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Такі спроби здебільшого закінчувалися невдачею», — додав він.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо публічно посперечався з очільниками МЗС G7 щодо воєн в Україні та Ірані.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп розкритикував позицію керівництва Німеччини щодо конфлікту з Іраном, провівши паралель із підтримкою України.