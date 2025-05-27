Мерц роз’яснив подробиці дозволу на удари далекобійними ракетами по Росії

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було прийняте кілька місяців тому.

Про це розповів Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц, пише Bloomberg.

«Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження по дальності, зняли ці обмеження. Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів», — сказав він.

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Також німецький канцлер заявив, що відмова Росії прийняти посередництво Ватикану свідчить про її небажання припинити війну чи укласти мирну угоду.

Нагадаємо, напередодні канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Франція, Велика Британія та США скасували обмеження щодо далекобійного озброєння, яке постачається до України. Дальність дії таких ракет сягає 500 км, що дозволяє уражати цілі в Москві.

У відповідь Кремль назвав це рішення «небезпечним» та заявив, що «якщо такі рішення справді були прийняті, вони повністю суперечать нашим прагненням до політичного врегулювання».

Раніше Фрідріх Мерц вже заявляв, що партнери України усунули обмеження щодо дальності озброєння, яке отримує Київ (на фото ілюстративно — ракета Scalp).

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