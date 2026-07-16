Мерц розповів, на які країни Європи готується напасти Росія

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Росія готується до подальшої агресії, яка може поширитися на країни Балтії, Молдову та інші регіони Європи.

Про це федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 15 липня під час пресконференції в Берліні.

За його словами, Німеччина вже стала однією з цілей російської гібридної війни.

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«Ми бачимо очевидну підготовку Росії до подальшої агресії. Вона виходить далеко за межі України: загрожує країнам Балтії, Молдові, іншим регіонам Європи. Ми стикаємося з масштабними диверсіями, спробами шпигунства, атаками на наші інформаційні мережі. Все це — форми гібридної війни проти Німеччини», — наголосив Фрідріх Мерц.

Раніше повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія планує атаки на інфраструктуру країн НАТО.

Ми раніше інформували, що голова МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив, що Путін може вдатися до провокації проти НАТО та України, бо «він у відчаї та програє» у війні.

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