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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Мерц скасував дзвінок Трампу після скандальної заяви президента США — що він сказав

Фрідріх Мерц не провів заплановану телефонну розмову з Дональдом Трампом після того, як той привітав АдГ з перемогою на виборах.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Мерц скасував дзвінок Трампу після скандальної заяви президента США — що він сказав

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після того, як американський лідер привітав ультраправу «Альтернативу для Німеччини» (АдГ) з перемогою на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє The Guardian.

Представник Мерца не назвав причину скасування розмови, однак запевнив, що вона не була пов’язана з проблемами у графіку.

Водночас представник канцлера не став прямо коментувати заяви Трампа та не відповів на запитання, чи пов’язане скасування телефонної розмови саме з ними.

Він лише нагадав, що Мерц неодноразово виступав проти «втручання у внутрішню політичну ситуацію або коментарів щодо неї, особливо стосовно виборів».

Що сказав Трамп про перемогу АдГ

Після оголошення результатів виборів Трамп привітав «Альтернативу для Німеччини» із результатом і різко розкритикував міграційну політику країни.

«Ого! Популістська партія в Німеччині провела справді чудову ніч. Їм нарешті набридли абсолютно жахливі імміграційні правила та норми, які так сильно нашкодили Німеччині. ВОНИ НА ПІДЙОМІ й більше не мають наміру це терпіти! Зробимо Німеччину знову великою!!!» — написав президент США.

За підсумками голосування АдГ отримала 43,8% голосів. Це забезпечило партії 39 із 83 місць у земельному парламенті — лише на три мандати менше від абсолютної більшості.

Такий результат відкриває перспективу формування першого ультраправого земельного уряду Німеччини з часів Другої світової війни.

Заява Трампа вже викликала негативну реакцію в Берліні. Секретар фракції СДПН у Бундестазі Дірк Візе назвав коментарі президента США «неприйнятними».

«Я не думаю, що ми можемо з цим миритися, принаймні як федеральний уряд», — заявив він.

Нагадаємо, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт. Вона набрала рекордні 44% голосів.

Воночас партія канцлера Фрідріха Мерца зазнала нищівної поразки, прихильники зближення з Москвою та припинення допомоги Україні опинилися за крок до формування уряду.

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