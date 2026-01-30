Мерц скептично відреагував на ідею створити європейську армію для миротворчої місії в Україні: що заявив

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц холодно розкритикував ініціативу лідера Європейської народної партії Манфреда Вебера про можливе розгортання спільної європейської армії для миротворчої місії в післявоєнній Україні.

Про це пише Politico.

«Ми повинні зосередитися на завданнях, які ми маємо зробити зараз», — відповів Мерц, коли його запитали про ініціативи Вебера.

Під час неформального саміту ЄНП у Загребі Мерц привітав прагнення Вебера оновити Євросоюз, проте назвав його пропозиції такими, що не є негайними рішеннями для поточних проблем континенту. Окрім створення європейського військового контингенту під єдиним прапором, Манфред Вебер раніше закликав до об’єднання посад голів Європейської ради та Європейської комісії задля посилення впливу ЄС у світі.

Коментуючи ці ідеї, Фрідріх Мерц зазначив, що обговорення способів зміцнення та об’єднання Європи є корисним процесом, до якого варто повертатися.

«Досягнення змін договорів у цьому Європейському Союзі з 27 країн — це досить складне завдання. Я виступаю за те, щоб ми, перш за все, зосередилися на завданнях, які зараз стоять на столі», — сказав канцлер.

Незважаючи на холодну реакцію щодо ідеї спільноєвропейських сил, уряд Німеччини залишає відкритою можливість участі власних миротворців у забезпеченні безпеки України. Фрідріх Мерц заявив, що Берлін у принципі нічого не виключає, хоча Німеччина наразі поводиться менш прямолінійно у цьому питанні, ніж Велика Британія чи Франція.

Канцлер нагадав, що його країна вже відіграє роль гаранта регіональної стабільності на східному фланзі НАТО, розмістивши 5000 військовослужбовців у Литві та беручи участь у місіях з патрулювання повітряного простору. Сам Манфред Вебер, відповідаючи на питання про скептичне ставлення німецького канцлера до його ініціатив, обмежився коментарем про продовження внутрішньої дискусії та діалогу в межах політичної сили.

Як зазначає видання, наразі Берлін продовжує оцінювати свої майбутні зобов’язання щодо миротворчої діяльності в Україні, паралельно виконуючи поточні військові місії у Східній Європі. Подальше обговорення пропозицій Вебера ймовірно відбуватиметься в межах тривалих дебатів про реформування структур Європейського Союзу.

Нагадаємо, європейські посадовці повідомляють, що до України можуть прибути від 15 до 30 тисяч західних миротворців. Основну частину сил нададуть Франція та Велика Британія, Туреччина забезпечуватиме безпеку Чорного моря.

