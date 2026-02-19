Мерц спрогнозував тривалу війну та назвав РФ "варварською державою"

Німецький канцлер Фрідріх Мерц / © Associated Press

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бачить мало шансів на швидке припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Про це Мерц заявив у коментарі газеті Frankfurter Allgemeine.

«На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена — або у військовому, або в економічному плані, — зазначив він. — Розум та гуманітарні аргументи не переконають Путіна. Це гірка правда. Тому метою європейських зусиль є те, „щоб російська держава не могла продовжувати війну військовим шляхом і не могла фінансувати її економічно“.

За оцінкою Мерца, «російська владна кліка в осяжному майбутньому взагалі не зможе обійтися без війни». «Вони змушені підтримувати роботу воєнної машини, тому що не мають плану, що робити з сотнями тисяч почасти важко травмованих солдатів, які повертаються з фронту», — зазначив голова ХДС.

Канцлер Німеччини описав стан Росії похмурими словами: «Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в осяжному майбутньому, і ми маємо з цим змиритися».

Зазначимо, що президент Чехії Петр Павел дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні. За його словами, агресорка Російська Федерація наразі не налаштована на припинення своєї війни проти України. Водночас Київ потребує більшої та швидшої військової підтримки для мирного врегулювання.

«Будучи колишнім військовим, я не хочу створювати надто оптимістичних очікувань на цей рік, знаючи, який ворог у нас проти нас», — сказав чеський лідер.

