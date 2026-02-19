- Дата публікації
Мерц спрогнозував тривалу війну та назвав РФ "варварською державою"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна в Україні не закінчиться дипломатією найближчим часом, а триватиме до повного виснаження одного з ресурсів агресора.
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бачить мало шансів на швидке припинення війни в Україні шляхом переговорів.
Про це Мерц заявив у коментарі газеті Frankfurter Allgemeine.
«На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена — або у військовому, або в економічному плані, — зазначив він. — Розум та гуманітарні аргументи не переконають Путіна. Це гірка правда. Тому метою європейських зусиль є те, „щоб російська держава не могла продовжувати війну військовим шляхом і не могла фінансувати її економічно“.
За оцінкою Мерца, «російська владна кліка в осяжному майбутньому взагалі не зможе обійтися без війни». «Вони змушені підтримувати роботу воєнної машини, тому що не мають плану, що робити з сотнями тисяч почасти важко травмованих солдатів, які повертаються з фронту», — зазначив голова ХДС.
Канцлер Німеччини описав стан Росії похмурими словами: «Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в осяжному майбутньому, і ми маємо з цим змиритися».
Зазначимо, що президент Чехії Петр Павел дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні. За його словами, агресорка Російська Федерація наразі не налаштована на припинення своєї війни проти України. Водночас Київ потребує більшої та швидшої військової підтримки для мирного врегулювання.
«Будучи колишнім військовим, я не хочу створювати надто оптимістичних очікувань на цей рік, знаючи, який ворог у нас проти нас», — сказав чеський лідер.
Війна в Україні — останні новини
У Женеві Росія та США продовжили обговорення так званого «розуміння Аляски», яке, за словами Сергія Лаврова, базується на «усуненні першопричин конфлікту в Україні». Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya. Очільник російського МЗС також зазначив, що Москва «цінує позицію» президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації та уважно стежить за спробами європейських країн, які, за його словами, намагаються вплинути на позицію Вашингтона.
Спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер проінформували президента США Дональда Трампа про результати переговорів з Росією та Україною щодо завершення війни.
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков натякнув на прогрес у мирних переговорах у Женеві. У Кремлі намагаються виправдати відсутність результатів на переговорах у Женеві, видаючи коротку тривалість зустрічей за «робочий процес». Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що швидке завершення обговорень у середу, 18 лютого, нібито не свідчить про відсутність прогресу. Попри те, що другий день переговорів виявився значно коротшим за попередній, представник країни-агресора закликав не робити «передчасних висновків».