Мерц у Парижі висунув ультиматум Кремлю: чого вимагає негайно

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знову публічно звернувся до Кремля з вимогою негайно припинити бойові дії в Україні.

Про це він сказав за підсумками засідання «коаліції охочих» у Парижі на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.

Мерц запевнив, що Європа підтримуватиме Україну на рівні 70 млрд євро щорічно.

Реклама

Він зазначив, що війна в Україні увійшла до нової фази за останні місяці. ЗСУ вдається досягати справжніх успіхів на фронті, водночас Кремль не має територіальних успіхів, якими б міг похвалитися. Тим часом дедалі більше росіян бачить, що Росії не вдасться досягти своїх цілей у цій війні.

«Росіяни починають розуміти, що не зможуть досягти озвучених цілей, і цим потрібно скористатися. Ми збільшимо тиск на РФ і продовжуватимемо допомагати Україні, щоб примусити Москву до діалогу. Наш меседж Росії: „Настав час сісти за стіл переговорів“», — додав німецький канцлер.

Нагадаємо, що схожу заяву — заклик до Росії — канцлер ФРН робив наприкінці червня. Тоді він також заявив, що настав час розпочати переговори та заморозити лінію фронту.

Новини партнерів