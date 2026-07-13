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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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1456
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Мерц у Парижі висунув ультиматум Кремлю: чого вимагає негайно

Канцлер ФРН заявив про нову фазу війни та закликав скористатися слабкістю Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знову публічно звернувся до Кремля з вимогою негайно припинити бойові дії в Україні.

Про це він сказав за підсумками засідання «коаліції охочих» у Парижі на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.

Мерц запевнив, що Європа підтримуватиме Україну на рівні 70 млрд євро щорічно.

Він зазначив, що війна в Україні увійшла до нової фази за останні місяці. ЗСУ вдається досягати справжніх успіхів на фронті, водночас Кремль не має територіальних успіхів, якими б міг похвалитися. Тим часом дедалі більше росіян бачить, що Росії не вдасться досягти своїх цілей у цій війні.

«Росіяни починають розуміти, що не зможуть досягти озвучених цілей, і цим потрібно скористатися. Ми збільшимо тиск на РФ і продовжуватимемо допомагати Україні, щоб примусити Москву до діалогу. Наш меседж Росії: „Настав час сісти за стіл переговорів“», — додав німецький канцлер.

Нагадаємо, що схожу заяву — заклик до Росії — канцлер ФРН робив наприкінці червня. Тоді він також заявив, що настав час розпочати переговори та заморозити лінію фронту.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1456
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