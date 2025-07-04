Мерц заявив про прямий зв’язок дзвінка Трампа до Путіна з ударом по Україні: подробиці

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про можливий зв’язок між телефонними розмовами президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним та посиленням масованих атак по Україні.

Про це повідомляє n-tv.

Як повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, канцлер неодноразово звертав увагу на закономірність: кожного разу після контактів із Путіним — чи то телефонні дзвінки, чи зустрічі — РФ активізує обстріли.

Реклама

«Те, що сталося минулої ночі, підтвердило або посилило це враження. Масовані атаки на Україну після телефонного дзвінка говорять самі за себе», — наголосив Корнеліус від імені Мерца.

У німецькому уряді сподіваються, що ці події вплинуть на позицію Трампа щодо Кремля, особливо в контексті санкцій, адже США досі не задовольнили запити Євросоюзу про посилення тиску на Москву.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня зазнав однієї з наймасштабніших комбінованих атак з початку повномасштабної війни.

Росія випустила по Україні понад 550 засобів повітряного нападу, з яких більшість були націлені саме на столицю. Внаслідок атаки зафіксовано понад 20 точок з руйнуваннями та пошкодженнями у різних районах Києва.

Реклама

При цьому військовий експерт Михайло Самусь вважає, що масована атака російських військ на Київ може мати не лише військовий, а й чітко політичний підтекст.

За його словами, ця дата обрана не випадково — саме на День незалежності США, що символічно може бути адресовано Дональду Трампу.

До слова, президент США Дональд Трамп напередодні провів розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю розмову, зазначивши, що не впевнений у наявності спільних ідей чи тем між ними, адже вони дуже різні.

Реклама

Після цього Зеленський також поспілкувався з Трампом, висловивши вдячність за підтримку та обговоривши ключові напрямки співпраці. Розмова була зосереджена на посиленні системи протиповітряної оборони, спільному виробництві дронів та взаємних інвестиціях.